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Актриса Юлия Пересильд ответила на критику сериала «Угрюм-река»
 /  Анна Митрохина
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Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд ответила на критику сериала «Угрюм-река»

Актриса театра и кино Юлия Пересильд, сыгравшая Анфису Козыреву в сериале «Угрюм-река», заявила, что зрители часто бывают субъективны в своих оценках.

Москва, 18 апреля. Актриса театра и кино Юлия Пересильд, сыгравшая Анфису Козыреву в сериале «Угрюм-река», заявила, что зрители часто бывают субъективны в своих оценках.

Последняя серия «Угрюм-реки» вышла в эфире Первого канала еще 1 апреля, однако сериал до сих пор активно осуждают в Сети. Проект снимался в течении шести месяцев. Создатели тщательно изучили литературный источник, изготовили сотни уникальных костюмов и построили масштабные декорации.

Однако такая подготовка не спасла авторов многосерийного фильма от волны зрительского негодования. Многим не понравился образ главной героини Анфисы в исполнении Юлии Пересильд. По мнению зрителей, он не соответствует литературному описанию. Кроме того, раскритиковали сериал за слабые сюжетные линии. Пересильд заявила, что давно не обращает внимания на критику. По мнению артистки, зрители не всегда субъективны в своих оценках.

«Для меня есть критика — режиссер, с которым я в этот момент работаю. За то, что получается в результате, ты как бы не можешь нести ответственность в какой-то степени. Некоторые начали критиковать фильм еще до момента его выхода, в момент, когда мы снимали. Поэтому о чем тут говорить?» — высказалась актриса в интервью Piter.TV.

 / Анна Митрохина

Пересильд отметила, многие зрители обижены, что режиссер якобы сделал ремейк одноименного многосерийного фильма Ярополка Лапшина 1968 года. Актриса утверждает, что при работе над сериалам они ориентировались только на роман.

Александр Балуев, сыгравший супруга героини Пересильд в «Угрюм-реке», с юмором относится к критике проекта. Артист, как оказалось, критике даже рад. Он подчеркнул, что произведения кинематографа всегда будут вызывать у зрителей разные эмоции.

актриса сериал пересильд угрюм-река
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