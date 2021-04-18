Митинги из-за убийства чернокожего продолжаются в Миннесоте

Бруклин-Сентер, 18 апреля. Массовые протесты вот уже неделю продолжаются в небольшом городке в Миннесоте. Их причиной стало убийство чернокожего мужчины Данте Райта. Мужчина был убит в воскресенье, 11 апреля, за рулем своего автомобиля, отказавшись выполнить требования полиции. Женщина-полицейский Ким Поттер перепутала электрошокер и выстрелила Райту в грудь из пистолета, сообщает Newsfront.

По данным местного отделения американской телекомпании NBC, сегодня митинги проходят без происшествий, но в прошлую ночь полиция, пытаясь стабилизировать ситуацию, задерживала десятки демонстрантов и даже открывала по ним огонь.

Представители NBC сообщили, что накануне вечером возле полицейского участка, где работала выстрелившая в Данте женщина, собрались более 300 человек. Большая часть митингующих вела себя мирно, выкрикивая лозунги с требованием правосудия. Позднее Ким Поттер была уволена из полиции.

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С наступлением комендантского часа 17 апреля, в 23:00 по местному времени, количество протестующих снова увеличилось.

В СМИ попала запись с видеокамеры-регистратора, расположенном на теле женщины-полицейского. Запись сделана в день убийства. На фрагменте четко видно, как Райт пытается скрыться от полиции и залезает обратно в автомобиль. Женщина несколько раз предупреждает о применении электрошокера, а затем стреляет. На записи четко слышен голос Поттер: «О, черт! Я выстрелила в него».

По данным городской полиции, автомобиль Данте Райта был остановлен за нарушение правил дорожного движения. При проверке личности водителя, выяснилось, что мужчина находится в розыске.

После выстрела автомобиль Райта проехал еще несколько сотен метров и врезался в другой автомобиль. Райт погиб на месте, пассажирка, находящаяся рядом, получила не опасные для жизни ранения.

Ранее сообщалось, как на митингах в Миннесоте были слышны призывы использовать белых людей в качестве живого щита против полиции.