ВСУ за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 18 апреля. Подразделения ВСУ, развернутые в Донбассе, продолжают грубо нарушать режим прекращения огня с риском для жизни мирных граждан.

Об этом заявили официальные представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За истекшие сутки, 17 апреля ... зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня (со стороны ВСУ. — Прим. ред.)», — сказано в их сообщении.

Обстрелу из миномета был подвергнут населенный пункт Лозовое, данные о жертвах и разрушениях уточняются, отметили представители ЛНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории ДНР.