«Армия заставит сидеть дома»: Болсонару раскритиковал Аргентину борьбу с коронавирусом

Решение о введении в Аргентине режима строгого карантина стало поводом для иронии со стороны президента соседней Бразилии Жаира Болсонару. Локдаун был введен 14 апреля. Бразильский президент, принципиальный противник карантинных мер, прокомментировал в Twitter:

«Аргентинская армия выходит на улицы, чтобы заставить народ сидеть дома. Комендантский час с 20.00 до 8.00. Всех с добрым утром».

Аргентинский корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей о бурной истории борьбы с пандемией в Южной Америке.

Карантин на карантине

Бразильский президент позволил себе сразу несколько неточностей: на улицы Фернандес пообещал вывести не армию, а сотрудников федеральных силовых структур (аналог ОМОНа); армия будет привлекаться только для организации мобильных пунктов медпомощи, а комендантский час — не до 8 утра, а до 6.

«Я ошарашен тем, что он такое сказал», — отреагировал Фернандес в интервью каналу Radio 10.

Не понравилось ему и то, что коллега употребил выражение «комендантский час»:

«Надо бы объяснить Болсонару, как у нас работает Конституция: в Аргентине не может быть комендантского часа».

Однако президент Фернандес не стал уточнять, как следует называть запрет проезда и прохода по улицам с 20.00 до 6.00.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Объявленные Фернандесом ограничения — которые включают комендантский час, возвращение школ в виртуальный режим, ограничивают работу кафе и ресторанов, а также передвижение граждан в ночное время — продлятся до 30 апреля и распространяются в основном на Буэнос-Айрес и 40 муниципалитетов, соответствующих пригородам и городам-спутникам в одноименной провинции. Это зоны с наибольшим количеством заболевших — и наибольшей нагрузкой на больничную инфраструктуру. Остальные аргентинские провинции располагают определённой свободой для маневра, но так или иначе зависят от политической ориентации каждого отдельно взятого губернатора.

Год у Альберто Фернандеса выдался тяжелый: помимо растущей инфляции и раскола в коалиции «Общий фронт», обеспечившей ему необходимое количество голосов на выборах 2019 года — и сам президент не избежал заражения коронавирусом. В настоящее время он все еще находится на изоляции, хотя и не перестает работать.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

На данный момент Аргентина находится на 12-м месте в мире по количеству заболевших. Официальная цифра — 2,629,156 человек. Только вчера было зафиксировано 25 тысяч заражений.

Бразильское фиаско

По количеству заболевших (13,758,093 человек) Бразилия занимает третье место. С начала пандемии в стране умерли 358.425 человек. В настоящее время система здравоохранения переживает настоящий коллапс.

Болсонару с самого начала высказывался против локдауна и критиковал местные власти, решившиеся на введение карантинных мер. Гражданам он неоднократно предлагал «перестать плакаться», а позицию свою аргументировал необходимостью 40 млн. бразильцев, работающих сами на себя — «выходить», чтобы обеспечить себе пропитание.

Однако экономическую ситуацию в Бразилии это не улучшило. В сравнении с январем 2020 года безработица выросла с 11,2% до 14,2% в январе текущего года. Государственные субсидии «мерцающего» характера становились все меньше и меньше, а процесс вакцинации запущен поздно и нужд населения не покрывает.

Президент Болсонару неоднократно появлялся на публике без маски, предпочитая отклонять «неудобные» вопросы журналистов. Подобное отношение способствовало консолидации оппозиции в Конгрессе — к которой теперь, похоже, добавился новый министр здравоохранения, Марсело Кьерога, чьи рекомендации по социальному дистанцированию и использованию масок подверглись дисквалификации со стороны президента.

Федеральное агентство новостей /

Знаменитый «амазонский штамм» безусловно повлиял на увеличение заболеваемости в остальных странах региона; вследствие этого в прессе соседних государств Бразилия уже неоднократно упоминалась как «региональная эпидемиологическая угроза».

Разлад на континенте

Традиционно бразильские пляжи были любимым местом аргентинцев, выезжавших в отпуск, в то время как Буэнос-Айрес — с его театрами, книжными магазинами и бурлящей культурной жизнью — притягивал огромное количество бразильских туристов. Однако, натянутые отношения на правительственном уровне наблюдаются уже давно и с каждым разом становятся все очевиднее — неделю назад вице-президент Бразилии Амилтон Моуран назвал Аргентину «вечной попрошайкой».

Сказано это было в контексте встречи с инвесторами, на которой Моуран аргументировал необходимость сокращения госбюджета, приводя в пример соседей с юга:

«Мы не можем позволить себе сняться с бюджетного «якоря», потому что это приведет к банкротству. А если мы обанкротимся, то окажемся в той же ситуации, что и Аргентина, вечная попрошайка».

wikipedia.org / Vice-Presidência da República / CC BY 2.0

А за месяц до этого министр экономики Бразилии Паулу Гедес выразился так: если Бразилия будет принимать неверные решения в области политэкономии, то «за каких-нибудь шесть месяцев» она рискует превратиться в новую Аргентину, а за полтора года – в Венесуэлу.

Между тем Бразилия остается главным торговым партнером Аргентины. Однако в 2020 году товарообмен между обеими странами сократился на 16,9% (по данным от бразильского министерства Внешнеэкономического развития и индустрии).

Аргентинский экспорт в Бразилию сократился на 26,9%, а бразильский в Аргентину — на 4,1%.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

В рамках деятельности Mercosur Бразилия в последнее время активно продвигает среди стран-участников инициативу снижения таможенных сборов и самостоятельных торговых договоров за пределами блока. Аргентина в лице Фернандеса выступает против, поскольку в данном формате государство уже не сможет контролировать транзакции, связанные с импортом и экспортом.

Предполагалось, что 26 марта Болсонару посетит Аргентину, но визит был отложен из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Беспрецедентно, что лидеры двух соседних государств ни разу не встретились лично с момента прихода Фернандеса к власти в 2019 году.