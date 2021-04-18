Россияне назвали главные причины отказа от походов в спортзал

Москва, 18 апреля. Дефицит времени, денег, неудобное расположение спортзалов относятся к числу ключевых факторов, по которым жители РФ не ходят на фитнес, выяснили в Национальном фитнес-сообществе.

Самая распространенная причина отказа от спорта — отсутствие свободного времен, об этом заявили 33,3% респондентов, следует из результатов социологического исследования НФС. Далее следует удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой (15,17%), а затем лень (13,2%).

«Четвертым препятствием к занятиям физкультурой и спортом респонденты назвали состояние здоровья, пятая причина — отсутствие компании для совместных занятий спортом или физкультурой», — пишет РИА Новости со ссылкой на президента НФС Елену Силину.

Замыкают список причин откладывания спорта «на потом» финансовые трудности и отсутствие достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений в стране. При этом в исследовании отмечается, что россияне понимают важность занятий физкультурой и спортом.

В НФС ранее сообщили, что в 2023 году гражданам РФ станут доступны компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.