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Манукян рассказал, когда стартовала операция спецслужб США по ликвидации Лукашенко и его детей
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь
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Политика

Манукян рассказал, когда стартовала операция спецслужб США по ликвидации Лукашенко и его детей

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 09:45
Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы США готовили покушение на него и его детей.

Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы США готовили покушение на него и его детей, он полагает, что произошло это с одобрения высшего руководства Соединенных Штатов. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян со ссылкой на свой источник рассказал, когда был дан старт этой спецоперации.

Мой источник рассказал о подробностях запуска спецоперации спецслужб США по ликвидации Александра Лукашенко и его детей. Любопытным является тот факт, что стартовала она это еще тогда, когда Дональд Трамп был у власти, но Джо Байден уже являлся избранным президентом. В этот момент американские посольства и спецслужбы уже переключились на указания нового лидера государства. Сообщили о руководящей роли Байдена в начале декабря 2020 года в американском посольстве в одной из европейских стран во время оглашения присутствующим белорусским оппозиционерам в изгнании о старте спецоперации по ликвидации Александра Лукашенко и его детей.

Представитель американского посольства, о котором есть все основания полагать, что он является сотрудником спецслужб США, сообщил собравшимся «изгнанникам», что планируется подготовка ликвидации Коли Лукашенко, 16-летнего сына Александра Григорьевича. Никто из присутствующих не возразил представителю посольства. Согласно первоначальному плану, спецоперация ликвидация Коли должна была привести лидера Белоруссии в состояние апатии и заторможенности в принятии решений, и одновременно должен был произойти государственный переворот. Смерть младшего сына Лукашенко, по плану спецслужб США, должна была деморализовать Александра Григорьевича. Согласно плану, после вестей о смерти Коли лидер Белоруссии должен был пропустить этот тяжелый удар и утратить все нити управления государством. Рассматривался вариант путча, при котором удалось бы коррумпировать верхушку власти в Белоруссии, и, как итог, Лукашенко должен был быть низвергнут путем ликвидации. Также рассматривался план захвата зданий в центре Минска и массовые беспорядки. В первоначальном плане спецоперации, который был озвучен в американском посольстве, ликвидация Виктора Лукашенко не упоминалась. Однако всем присутствующим было очевидно, что в подобной ситуации и он мог быть устранен. Дата 9 мая в тот момент еще не фигурировала в плане. Она появилась значительно позже.

Стоит при этом оговориться, что на той встрече не было Светланы Тихановской, но позднее этим же днем она была поставлена в известность о плане по ликвидации Лукашенко и его детей. Тихановская знала об американском плане, но, как и присутствовавшие тогда на встрече, не попыталась постфактум возразить представителю американского посольства и тем самым не приложила никаких усилий, чтобы остановить безумный план спецслужб США.

сша лукашенко спецоперация вадим манукян
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