Названы самые популярные направления для отдыха в РФ на майские праздники

Москва, 18 апреля. Аналитики из сервиса поездок и путешествий Туту.ру провели опрос и установили наиболее популярные города, в которые россияне массово отправятся на майские праздники.

Проанализировав данные бронирования и покупки авиабилетов, эксперты центра также установили, как менялась стоимость билетов по данным направлениям за последние два года. Наиболее популярным маршрутом для жителей РФ в преддверии майских праздников стал перелет из Москвы в Симферополь. По сравнению с 2019 годом, средняя стоимость билета в одну сторону по этому направлению выросла на 4%.

Поездки на курорты Краснодарского края также вошли в топ-3 самых популярных направлений для жителей России. Эксперты отметили, что стоимость перелетов в Сочи и Краснодар уменьшилась на 2 и 10%, соответственно.

«В топ-10 направлений майских праздников с отправлением из Москвы также вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Анапа», — цитирует аналитиков RT.

Не так давно синоптики рассказали, что жителей Москвы и Санкт-Петербурга на майские праздники ожидают комфортные климатические условия. В период с 1 по 10 мая в столице России и городе на Неве столбики термометров будут показывать от +10 до +14 градусов.