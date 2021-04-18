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В Миннесоте арестовали 100 человек за беспорядки после гибели Данте Райта
Global Look Press  /  Imagespace / Keystone Press Agency
Весь мир

В Миннесоте арестовали 100 человек за беспорядки после гибели Данте Райта

Жители американского штата шестые сутки собираются у отделения полиции.

Бруклин-Сентер, 18 апреля. Полицейские города Бруклин-Сентер в штате Миннесота задержали 100 человек в результате беспорядков, которые начались после убийства 20-летнего Данте Райта. Митингующие снова устроили стычку с силовиками. Об этом сообщил местный телеканал KSTP.

Акции протеста в Бруклин-Сентер продолжаются уже шестой день подряд. В ночь с пятницы на субботу у полицейского управления собралось порядка 500 человек. Правоохранители объявили о введении комендантского часа с 11:00 вечера (с 23:00) и попросили всех разойтись, но митингующие не послушались, после чего начались задержания.

Сотрудники полиции использовали светошумовые гранаты и баллончики с перцем, чтобы разогнать толпу.

Некоторые протестующие попытались прорвать один из двух заборов, окружающих полицейское управление, но были задержаны.

Новый Black Lives Matter

В Миннесоте продолжаются акции по поводу убийства полицейским 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Днем 11 апреля автомобиль молодого человека остановили из-за нарушения ПДД. В ходе проверки выяснилось, что ранее был выдан ордер на его арест. Правоохранители попытались задержать Райта, но он не подчинился их требованиям и попробовал сбежать. По версии полиции, одна из сотрудниц предупредила, что собирается использовать электрошокер, но ошиблась и застрелила Райта из пистолета. Молодой человек скончался.

После этого в штате начались бурные протесты, местные жители вышли к отделению полиции с требованием наказать виновных. Затем люди стали громить витрины и бить стекла машин, начались стычки с силовиками. Правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После случившегося власти Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время.

Положение усугубляется тем, что в Миннеаполисе (относится к округу Хеннепин вместе с Бруклин-Сентер) с 8 марта проходит судебный процесс по делу афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после того, как полицейский применил к нему удушающий прием. Данный случай стал поводом для массовых протестов в США и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter.

сша беспорядки миннеаполис black lives matter
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