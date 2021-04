В Миннесоте арестовали 100 человек за беспорядки после гибели Данте Райта

Бруклин-Сентер, 18 апреля. Полицейские города Бруклин-Сентер в штате Миннесота задержали 100 человек в результате беспорядков, которые начались после убийства 20-летнего Данте Райта. Митингующие снова устроили стычку с силовиками. Об этом сообщил местный телеканал KSTP.

Latest from Brooklyn Center: 6th night of protests against fatal police shooting of Daunte Wright; citywide curfew announced just prior to 11pm. Law enforcement held a late briefing, said about 100 people were arrested during Friday night’s unrest. @KSTP https://t.co/Qi9NjdYJYq — Tracy Maher (@tracym) April 17, 2021

Акции протеста в Бруклин-Сентер продолжаются уже шестой день подряд. В ночь с пятницы на субботу у полицейского управления собралось порядка 500 человек. Правоохранители объявили о введении комендантского часа с 11:00 вечера (с 23:00) и попросили всех разойтись, но митингующие не послушались, после чего начались задержания.

IMPORTANT: The city of @BrklynCenterMN has issued a mayoral emergency proclamation imposing a citywide curfew starting at 11:00 p.m. Friday, April 16, 2021 until 6:00 a.m. Saturday, April 17, 2021. — Minnesota OSN (@MinnesotaOSN) April 17, 2021

Сотрудники полиции использовали светошумовые гранаты и баллончики с перцем, чтобы разогнать толпу.

Massive law enforcement presence. Several protesters restrained by zip ties sitting in the ground waiting. Some pleaded with state patrol, saying they were trying to evacuate before officers swooped in. pic.twitter.com/E4gpZ6rCv6 — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 17, 2021

People scattered in every direction as hundred of law enforcement officers move in. Looks like they have at least 10 protesters on the ground under arrest. pic.twitter.com/76q7NVxns6 — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 17, 2021

Некоторые протестующие попытались прорвать один из двух заборов, окружающих полицейское управление, но были задержаны.

Новый Black Lives Matter

В Миннесоте продолжаются акции по поводу убийства полицейским 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Днем 11 апреля автомобиль молодого человека остановили из-за нарушения ПДД. В ходе проверки выяснилось, что ранее был выдан ордер на его арест. Правоохранители попытались задержать Райта, но он не подчинился их требованиям и попробовал сбежать. По версии полиции, одна из сотрудниц предупредила, что собирается использовать электрошокер, но ошиблась и застрелила Райта из пистолета. Молодой человек скончался.

После этого в штате начались бурные протесты, местные жители вышли к отделению полиции с требованием наказать виновных. Затем люди стали громить витрины и бить стекла машин, начались стычки с силовиками. Правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После случившегося власти Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время.

Положение усугубляется тем, что в Миннеаполисе (относится к округу Хеннепин вместе с Бруклин-Сентер) с 8 марта проходит судебный процесс по делу афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после того, как полицейский применил к нему удушающий прием. Данный случай стал поводом для массовых протестов в США и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter.