Частный приют для гималайских медведей открыли в Приморье

Южно-Сахалинск, 18 апреля. В частном приюте Приморья гималайские медведи живут в берлогах, получают трехразовое питание, а также необходимую медицинскую помощь.

Приют открыли еще в 2016 году неподалеку от населенного пункта Кипарисово. Он предназначался для хищников, пострадавших от человеческих рук, в том числе тех, которых взяли в качестве игрушки «малышами». После такого особи уже не смогут приспособиться к жизни в лесу.

«Если он прожил рядом с человеком больше нескольких месяцев, то такого медведя нельзя уже выпускать в природу, он там просто не выживет», — пояснили в приюте для «Комсомольской правды».

Сейчас в приюте девять медведей, первой была медведица по имени Маша, которую содержали в отвратительных условиях в придорожном кафе. На территории есть игровая площадка, налажено сотрудничество с ветеринарами, просторные берлоги позволяет животным даже впасть в спячку.

На Сахалине недавно бурый медведь заинтересовался школой Невельского района. Он подошел к воротам, рассмотрел, что внутри, потом убежал.