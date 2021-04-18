Водитель рассказал о выстреле в стекло его маршрутки в Тольятти

Тольятти, 18 апреля. Инцидент с выстрелом в пассажирский автобус произошел в Самарской области.

Пуля попала прямо в стекло маршрутного такси №93, но никого не задела. Случай произошел на улице Ленина в Тольятти. Рассказал о нем в соцсетях сам водитель автобуса. По его словам, раздался треск стекла, и рядом пролетела пуля.

Мужчина предположил, что выстрел был произведен из травматического оружия. Вполне возможно, что все вообще произошло случайно. Автора поста думает, что кто-то из находящихся рядом детей играл с оружием и ненароком выпустил пулю в машину.

Более трагичный случай произошел в США. Американец выстрелил в грудь подруге во время опасной прелюдии. Он находился под действием наркотиков.