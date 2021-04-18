Цели стрелка в Индианаполисе были выбраны неслучайно

Индианаполис, 18 апреля. Сикхийская община призвала разобраться с мотивацией стрелка, который применил оружие на складе FedEx.

Четверо сикхов погибло в результате стрельбы, которую начал мужчина в Индианаполисе на складе FedEx. Этой информацией делится телеканал CNN.

Полиция утверждает, что в ходе происшествия погибло восемь человек, а стрелок покончил с собой. Спустя время СМИ сообщили, что стрелком являлся 19-летний Брэндон Скотт Хоул, который раньше работал на FedEx. Семья сообщала полиции о насильственных склонностях молодого человека, сказали СМИ.

Правозащитная организация Sikh Coalition отправила письмо администрации президента США Джо Байдена.

«Его целью был объект, на котором, как известно, работает много сикхов, нападение — травмирующее для нашего сообщества, мы продолжаем сталкиваться с бессмысленным насилием», — сказал глава организации Саджит Каур.

В письме Sikh Coalition указывала, что преступник специально выбрал это место для злодеяния, на котором большинство работников - сикхи.

«Люди, которых застрелили, не были случайными целями. В связи с этим мы призываем администрацию обеспечить, чтобы эта стрельба... была признана преднамеренным актом...», — написано в письме.

Некоторое время назад издание Hill сообщало, что Хоула допрашивало ФБР в 2020 году. Мать связалась с полицией, подозревая сына в нападении на полицейского, чтобы заставить того использовать оружие. Полиция в ходе обыска комнаты Хоула изъяла у него дробовик.

Ранее сообщалось о стрельбе в средней школе в Чикаго. В стрельбе принимало участие два человека.