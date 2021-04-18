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Персонаж фильма «Рокки IV» Иван Драго должен был умереть
Кадр из фильма «Рокки IV»
Шоу-бизнес

Персонаж фильма «Рокки IV» Иван Драго должен был умереть

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о дальнейшей мрачной жизни Ивана Драго после финала фильма «Рокки IV». Антагонист должен был спиться и покончить с собой.

Лос-Анджелес, 18 апреля. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о дальнейшей мрачной жизни Ивана Драго после финала фильма «Рокки IV». Антагонист должен был спиться и покончить с собой.

Главный злодей четвертой картины о Рокки Бальбоа проиграл в финальной схватке, однако режиссер фильма придумал еще более мрачную судьбу для него. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Иван Драго , как я всегда верил, вернулся в Россию, где его презирали и ставили в позорное положение, и, в конце концов, он поддался алкоголизму, а затем, к сожалению, покончил с собой», — рассказал Сталлоне.

Частично эта судьба отразилась в фильме «Крид 2». Персонаж Дольфа Лундгрена действительно все потерял и бедно жил под Киевом. Однако по сюжету киноленты он решил вернуть былую славу и положение среди российской спортивной элиты, но теперь с помощью своего сына Виктора Драго. Однако, в отличие от первоначального видения Сильвестра Сталлоне, он не страдал алкоголизмом и не склонялся к суициду.

Кадр из фильма «Рокки»  / 

Ранее стало известно, что фильм «В стране фей» вышел в российский прокат. Киноленту можно посмотреть в кинотеатрах уже с 15 апреля.

кино сильвестр сталлоне голливуд рокки Дольф Лунгрен
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