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Врач рассказал о положительных сторонах коронавирусной пандемии
Общество

Врач рассказал о положительных сторонах коронавирусной пандемии

Автор и врач Зейнаб аль-Маллях считает, что у пандемии есть и плюсы. Однако многие их упускают, сконцентрировавшись на негативе.

Москва, 18 апреля. Автор и врач Зейнаб аль-Маллях считает, что у пандемии есть и плюсы. Однако многие их упускают, сконцентрировавшись на негативе.

С появления коронавируса в конце 2019 года во всех СМИ регулярно появлялись заголовки новостей и статей, которые обращали внимание на отрицательные последствия пандемии для экономической и социальной сферы. Однако, несмотря на все негативные моменты, с которыми столкнулось общество, есть и обратная сторона. Об этом сообщает ИноСМИ.

«С первых дней пандемии стало заметно повышение осведомленности населения о вопросах, связанных со здоровьем. Вспышка коронавируса внесла коррективы в поведение людей, заставив их обратить внимание на соблюдение профилактических мер», — говорится в статье.

pixabay.com  / Alexey Hulsov

Автор ссылается на опросы, согласно которым 80% респондентов стали соблюдать профилактические меры. Еще около половины используют все возможности для повышения иммунитета и бактериологической безопасности.

«В условиях пандемии правительства стали проявлять повышенный интерес к проблемам в сфере здравоохранения. Так, они были вынуждены увеличить бюджет на расходы в данной области. Кроме того, пандемия коронавируса продемонстрировала крах идеи о превосходстве западных систем здравоохранения», — отметил Зейнаб.

Он добавил, что из-за длительного режима самоизоляции и остановки промышленности, воздух в городах стал чище. NASA заявляет, что в промышленных городах число вредных выбросов сократилось на 20-30%.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не забывать о других болезнях на фоне COVID-19. Он считает, что человек сможет защититься от вирусов и других заболеваний с помощью прививок.

пандемия коронавирус COVID-19
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