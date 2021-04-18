«Я умолял о помощи»: самарцы не откликнулись на зов подростка в беде

Самара, 18 апреля. Самарцы предпочли остаться безучастными в момент нападения на подростка и краже мобильного устройства. Мальчик просил о помощи, однако ему никто не помог и даже не обернулся.

У подростка в Самаре отобрали смартфон на оживленной улице в дневное время суток. По словам мальчика, он призывал на помощь людей, которые проходили мимо, однако никто к нему даже не подошел. Расстроенный и рассерженный мальчик решил взять ситуацию в свои руки и догнал хулиганов. Однако воспитанники детского дома вернули ему чужой, старый и разряженный телефон.

В краже устройства за 17 тыс. рублей обвинили 22-летнего лидера малолетней преступной группировки. На него указали его соратники, вместе с которыми он совершил преступление. По инциденту возбуждено уголовное дело. Вору грозит полтора года колонии строгого режима за совершенный грабеж.

Ранее ФАН сообщил об условном сроке экс-главы района на Алтае, который совершил кражу мобильного телефона во время земельного спора. Действующий на тот момент чиновник, силой забрал устройство у местной жительницы, за что получил два года «условки». Правоохранительные органы выяснили, что причиной совершения преступления стал конфликт из-за двух участков земли.