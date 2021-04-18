Сын Арнольда Шварценеггера рассказал о забавной причине, из-за которой стал актером

Лос-Анджелес, 18 апреля. Патрик Шварценеггер посетил шоу Джимми Киммела, в ходе которого обсудил свой новый фильм «Мокси» и рассказал забавную историю, связанную с его знаменитым отцом.

Арнольд Шварценеггер является культовым актером, который известен благодаря многим своим кинолентам, включая «Терминатор» и «Вспомнить все». Однако, несмотря на его достижения, именно неудачная роль мотивировала его сына Патрика стать артистом. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Однажды я сидел рядом с отцом, и мы смотрели «Геркулеса в Нью-Йорке». Один из его первых фильмов. У него была щель в зубах, он не мог говорить по-английски. Я сидел там, рядом с ним, и это было так плохо, он был ужасен. И я подумал: «Ого, ты такой успешный и такой плохой в этом фильме. Я дам актерскому мастерству шанс», — рассказал Патрик.

Global Look Press / Mayer/face to face

Он добавил, что, глядя на плохую актерскую игру отца и его незнание английского языка, он понял, что если Шварценеггер-старший смог сделать карьеру, то и он сможет.

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