Роскосмос выбрал место для приземления при возвращении космонавтов с Луны

Москва, 18 апреля. Место, на котором Роскосмос планирует организовать возвращение космонавтов с Луны, находится в 64,5 километрах к юго-востоку от Оренбурга, в Беляевском районе Оренбургской области.

Ближайшие села — Старицкое, Цветочное и Крючковка — располагаются примерно в десяти километрах от этого места. Там специалисты корпорации планируют воздвигнуть посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания корабля «Орел».

Недавно в корпорации заявили о планах на 2021 год. Специалисты планируют выяснить, как при помощи генной инженерии изменить тело человека таким образом, чтобы он перенес полеты в дальний космос, и возможно ли это в принципе. В случае, если ученые одобрят работу в этом направлении, будет налаживаться сотрудничество с Минздравом, Минобрнауки.