Следующая неделя принесет в Красноярск аномальные морозы

Красноярск, 18 апреля. Синоптики предсказали возвращение морозов со снегом в Красноярск.

Холодать, по прогнозам метеорологов, начнет на рабочей неделе. Ночью температура воздуха опустится до 10 градусов мороза.

Гидрометцентр обещает девять градусов ниже нуля уже в понедельник. Тогда же должен выпасть снег. Во вторник будет самая холодная ночь за неделю с температурой около десяти градусов со знаком минус. День тоже порадовать не сможет – столбик термометра задержится на отметке в минус четыре градуса.

Всю неделю будет пасмурная погода. Улучшение придет только к следующим выходным. Ночные температуры не должны будут опускаться ниже нуля.

Ранее метеорологи предупредили россиян о резком похолодании в Западной Сибири. Температурные показатели будут ниже климатической нормы на 4-6 градусов.