Диетолог назвала запрещенные для употребления продукты

Москва, 18 апреля. Существует ряд продуктов, употребление которых стоит минимизировать или вообще убрать из рациона.

Для начала нужно забыть о конфетах и сладких напитках. Это пустые калории и причина лишних килограммов. Из-за них повышается риск развития диабета, болезни печени и плохого состояния кожи. Об этом заявила диетолог Елена Кален в своем Instagram.

Организм также разрушает мясо. Его злоупотребление приводит к нарушениям работы желудка, газообразованию, метеоризму и жгучим болям в животе. Категорически запрещено пить алкоголь, который вызывает преждевременное старение, болезни печени, сосудов, развитие диабета, гипертонии и панкреатита.

Из напитков также опасно злоупотреблять кофе. Популярный напиток может вызывать тремор, быть основной причиной учащенного сердцебиения и повышенного давления, заявила диетолог.

Ранее россиянам назвали продукты, которые нужно исключить при высоком холестерине. Рекомендуется отказаться от тортов, печенья, попкорна, пончиков и пирогов. Также следует снизить употребление жареной курицы и картошки.