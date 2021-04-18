Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 09:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:15
Общество
Россияне назвали главные причины отказа от походов в спортзал
09:06
Общество
Названы самые популярные направления для отдыха в РФ на майские праздники
09:00
Общество
История и смысл Международного дня памятников и исторических мест
08:44
Общество
Частный приют для гималайских медведей открыли в Приморье
08:42
Происшествия
Водитель рассказал о выстреле в стекло его маршрутки в Тольятти
08:41
Происшествия
Цели стрелка в Индианаполисе были выбраны неслучайно
08:36
Шоу-бизнес
Персонаж фильма «Рокки IV» Иван Драго должен был умереть
08:31
Общество
Врач рассказал о положительных сторонах коронавирусной пандемии
08:31
Общество
«Я умолял о помощи»: самарцы не откликнулись на зов подростка в беде
08:25
Шоу-бизнес
Сын Арнольда Шварценеггера рассказал о забавной причине, из-за которой стал актером
08:23
Наука
Роскосмос выбрал место для приземления при возвращении космонавтов с Луны
08:21
Происшествия
Груженый спецтехникой автовоз застрял в асфальте под Новосибирском
08:18
Общество
Следующая неделя принесет в Красноярск аномальные морозы
08:13
Общество
Диетолог назвала запрещенные для употребления продукты
08:09
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону
08:00
Весь мир
Генерал ВВС США раскритиковал американские истребители F-35А
07:57
Общество
Сахалинский рыбак поймал похожую на колобка неизвестную рыбу
07:54
Общество
Мяукающего охранника пышечной в Петербурге сделали шерифом
07:53
Общество
Финалистка конкурса «Мисс Вселенная Великобритании» скончалась в возрасте 20 лет
07:52
Шоу-бизнес
Экс-ведущий Top Gear жестко раскритиковал современную музыку
Все новости
Диетолог назвала запрещенные для употребления продукты
Global Look Press  /  imagebroker / Ulrich Niehoff
Общество

Диетолог назвала запрещенные для употребления продукты

Существует ряд продуктов, употребление которых стоит минимизировать или вообще убрать из рациона.

Москва, 18 апреля. Существует ряд продуктов, употребление которых стоит минимизировать или вообще убрать из рациона.

Для начала нужно забыть о конфетах и сладких напитках. Это пустые калории и причина лишних килограммов. Из-за них повышается риск развития диабета, болезни печени и плохого состояния кожи. Об этом заявила диетолог Елена Кален в своем Instagram.

Организм также разрушает мясо. Его злоупотребление приводит к нарушениям работы желудка, газообразованию, метеоризму и жгучим болям в животе. Категорически запрещено пить алкоголь, который вызывает преждевременное старение, болезни печени, сосудов, развитие диабета, гипертонии и панкреатита.

Из напитков также опасно злоупотреблять кофе. Популярный напиток может вызывать тремор, быть основной причиной учащенного сердцебиения и повышенного давления, заявила диетолог.

Ранее россиянам назвали продукты, которые нужно исключить при высоком холестерине. Рекомендуется отказаться от тортов, печенья, попкорна, пончиков и пирогов. Также следует снизить употребление жареной курицы и картошки.

здоровье продукты организм
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Новости партнеров
Все новости / Общество / Диетолог назвала запрещенные для употребления продукты
Рейтинг@Mail.ru