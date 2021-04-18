Пять человек погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла в воскресенье около 04:30 по Москве. В городе Новочеркасск автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево, расположенное около дома №4 по Машиностроительному переулку. Личности погибших и пострадавшего выясняются.

Известно, что автомобилем управлял несовершеннолетний 2007 года рождения. Все пятеро погибли на месте. Один человек, получивший серьезные травмы, находится в реанимации.

Ранее стало известно, что машины с украинскими и донецкими номерами устроили серьезное ДТП в Ростовской области. Авария произошла на территории Аксайского района.