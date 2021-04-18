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Сахалинский рыбак поймал похожую на колобка неизвестную рыбу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Сахалинский рыбак поймал похожую на колобка неизвестную рыбу

Сахалинский рыбак поймал необычную рыбку с присоской на брюхе и малоприятной наружности.

Южно-Сахалинск, 18 апреля. Сахалинский рыбак поймал необычную рыбку с присоской на брюхе и малоприятной наружности.

Земляки рыбака обсудили странную рыбу в социальной сети Instagram «Рыбалка острова Сахалин», куда выложили кадры с рыбалки.

«Подскажите, что это? На животе какая-то присоска, непонятная вообще. Круглая, во рту непонятно что. Все есть, адекватно, но на колобка похожа», — просил совета житель региона, поймавший диковинную морскую обитательницу.

Комментаторы выдвинули несколько предложений. Кто-то сказал, что это рыба фугу, которую употребляют японцы, кто-то пошутил, что она просто переболела рыбьим гриппом.

Недавно в Петербурге начали работать 70 точек по продаже корюшки. Об этом заблаговременно сообщила администрация города.

рыбалка сахалин рыба
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