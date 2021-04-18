Финалистка конкурса «Мисс Вселенная Великобритании» скончалась в возрасте 20 лет

Лондон, 18 апреля. Участница конкурса красоты Саара Ахмед страдала синдромом Элерса-Данло, из-за которого она умерла в возрасте 20 лет.

Девушка внезапно скончалась 13 апреля, вскоре после того как рассказала о своем редком заболевании через свои страницы в соцсетях. Об этом сообщает издание The Sun.

Саара родом из Карлайла, графство Камбрия, в прошлом изучала социологию и психологию. Ее мать Шефали Бегум рассказала, что ее дочь «была полна решимости повысить осведомленность о скрытых недостатках таких заболеваний как СЭД».

«Именно это побудило ее стать финалисткой конкурса «Мисс Вселенная Великобритании». Она была прекрасным человеком, заботливым и мудрым не по годам. В ней было столько мудрости. Она хотела поступить в университет, чтобы изучать неврологию. Она хотела помогать другим людям. Она была нашей единственной дочерью и нашей принцессой», — рассказала мать покойной.

В прошлом году Ахмед ездила в Лидс, чтобы встретиться с судьями конкурса «Мисс Вселенная», но вскоре отказалась от участия в нем из-за самоизоляции и проблем со здоровьем. Перед этим она записала вступительное видео, в котором рассказала, что, в случае победы, обратила бы внимание людей на редкие болезни, показав себя в качестве примера.

«Я бы показала, с какой ежедневной борьбой мы сталкиваемся. Особенно я хотела бы привлечь внимание к синдрому синдрому Элерса-Данлоса. В Великобритании только 15 человек живут с таким же недугом. Он влияет на каждую часть моего тела. Некоторые проблемы, с которыми я сталкиваюсь — это вывих моих костей каждый день, сильная боль, проблемы с сердцем, искривление позвоночника. У меня было много операций, чтобы исправить это», — рассказывала Саара.

Ранее стало известно, что британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет. Причины смерти пока не разглашаются.