Экс-ведущий Top Gear жестко раскритиковал современную музыку

Лондон, 18 апреля. Британский журналист Джереми Кларксон вспомнил музыку своей юности и сравнил ее с песнями современных исполнителей. Ведущий шоу Grand Tour не в восторге от музыкальных тенденций.

В славном 1971 году The Rolling Stones выпустили Sticky Fingers, The Who подарили миру Who's Next, а Led Zeppelin представили то, что стало известно как Led Zep IV. Это была лишь верхушка айсберга. Об этом, ссылаясь на слова ведущего, рассказало издание The Sun.

«В том же году у нас были Hunky Dory от Дэвида Боуи, Aqualung от Джетро Талла, Every Picture Tells A Story от Рода Стюарта, Meddle от Pink Floyd, Electric Warrior от T. Rex и LA Woman от The Doors. Каждый раз, когда я включал свое потрескивающее маленькое радио в тот чудесный год, мне представлялась еще одна песня, которая, как я знал, станет классикой всех времен», — ностальгирует Кларксон.

Он добавил, что с момента релиза этой музыке исполнилось 50 лет. Он, его дети, и другие люди по всему миру слушают исполнителей тех времен.

«И нетрудно понять почему, поскольку первое место в чартах на прошлой неделе было занято Lil Nas X с песней Montero (Call Me By Your Name). Другими музыкантами, занявшими первые места, были A1 & J1, Tiesto и Ava Max. И я могу вам это гарантировать: через 50 лет о них никто не вспомнит. Я даже не помню их сейчас, а ведь я записал их имена всего несколько секунд назад», — поделился своим мнением экс-ведущий Top Gear.

Prt Scr youtube.com / DRIVETRIBE

Он удивлен, ведь с тех времен все стало лучше. Люди живут дольше и счастливее. Появились цветные телевизоры, населению не приходится тяжело работать. Улучшились автомобили, они теперь быстрее, а путешествия стали доступными.

«В 1971 году в нашей семье была так называемая «партийная» телефонная линия, которую мы делили с соседом. Теперь иметь свой собственный мобильный телефон — это обычное право человека. И все же, каким-то образом, музыка, которую сейчас делают, стала намного хуже, сегодня это просто шум и крики», — резюмировал Джереми.

