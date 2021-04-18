Дочери Легкоступовой приходится отстаивать честь матери на ток-шоу

Москва, 18 апреля. Общественники и известные артисты начали сильно возмущаться различными ток-шоу. В то же время их отстаивают поклонники, ставшие знаменитыми благодаря проектам.

Ярким тому примером служит трагедия певицы Валентины Легкоступовой. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян, передает «Московский комсомолец».

«Я дружил с Валей несколько лет. Думаю, она была бы в ужасе от того, что после ее трагической смерти происходит на телевидении и в СМИ» — сказал эксперт.

Он считает несправедливым все то, что обсуждается СМИ по поводу честной артистки. Легкоступова, по мнению Манукяна, заплатила слишком высокую цену за то, что просто хотела быть счастливой. Дочь певицы Анэтта отстаивает честь знаменитой мамы на шоу. Манукян тоже появлялся на них, чтобы ее поддержать.

«У Анэтты тоже есть стержень, как и у Вали. Я благодарен Анэтте за то, что она доверилась мне и я стал первым человеком, который услышал кавер на песню ее мамы «Только ты"», — подчеркнул он.

Манукян считает, что поклонникам Валентины Легкоступовой понравится новая версия ее старой песни. Партнером по дуэту стал Нодар Ревия, который пел на шоу «Голос».

Ранее вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал шокирующие сведения: в квартиру покойной артистки пытались проникнуть неизвестные. Фирсов продолжает жить в квартире знаменитости. Недавно жилище пытались вскрыть неизвестные люди. Их зафиксировала камера видеонаблюдения, которую установил вдовец.