Львовской журналист обвинил украинцев в нежелании воевать

Львов, 18 апреля. Граждане Украины не стремятся идти в армию и защищать страну, а в случае конфликта скорее просто покинут ее пределы.

Ярким тому примером служит случай с депутатом партии «Слуга народа» Анной Колесник, которая на слушании доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака написала в мессенджере сообщение: «Нужно валить из страны». Об этом заявил журналист львовского издания Zaxid.net Станислав Безушко.

«Но вопрос сейчас не только в ней, а в готовности всего общества к войне. Фраза «Надо валить из этой страны» — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению. Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: «война — это политические игры», а кто-то все-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше», — написал автор материала.

Агентство Новостей Харькова / Денис Машкин

Такие слова нередко звучат в разных обсуждениях и дискуссиях. Иногда их можно услышать даже о «патриотов», чаще всего от молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, которые во время войны готовы уехать из страны.

Представители молодежи в самых «патриотичных» регионах Украины не готовы отправляться на войну в Донбасс, заявил ранее украинский политолог. Ситуация на линии разграничения между ВСУ и защитниками Донбасса обострилась с начала 2021 года — в народных республиках предполагают, что скопление украинской бронетехники в прифронтовых районах говорит о планах Киева по наступлению.