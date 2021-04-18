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Один человек погиб в автомобиле при сходе лавины в Якутии
05.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан
Происшествия

Один человек погиб в автомобиле при сходе лавины в Якутии

Обильный ночной снегопад в Якутии спровоцировал сход лавины на трассе «Яна».

Якутск, 18 апреля. Обильный ночной снегопад в Якутии спровоцировал сход лавины на трассе «Яна».

Сразу два автомобиля застряли в снегу, рассказали пресс-службе регионального главка МЧС. В машинах находилось семь человек, в числе которых трое детей. Состояние шести оценивается как удовлетворительное. Из-за схода снежной массы житель 1996 года рождения погиб.

Сейчас пострадавших эвакуируют в населенный пункт поблизости. Из Якутска в скором времени вылетит вертолет со спасателями, медиками и оборудованием.

Ранее в Магаданской области было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада. Ухудшение погодных условий прогнозируется в Северо-Эвенском районе. Сейчас там идет сильный снег.

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