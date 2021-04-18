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Самолет из Москвы в Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0
Происшествия

Самолет из Москвы в Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске

Рейс авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Благовещенск был вынужден совершить экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира.

Москва, 18 апреля. Рейс авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Благовещенск был вынужден совершить экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира.

Пресс-секретарь Минтранса области Надежда Елисеева сообщила о вынужденной посадке самолета. Авиалайнер совершал рейс по направлению Москва-Благовещенск из-за пассажира, самочувствие которого во время полета резко ухудшилось. Этой информацией поделилась Елисеева с «Интерфакс».

«Самолет экстренно приземлился в Братске (Иркутская область), так как одному из пассажиров потребовалась помощь медиков. Сейчас экипаж продолжает полет в направлении Благовещенска. О состоянии пассажира пока подробностей нет», — рассказала пресс-секретарь агентству.

Она поделилась информацией, что самолет должен был оказаться в аэропорту Благовещенска в 5:55 по московскому времени.

Ранее стало известно об испытательном полете самолета на базе Як-40. Этот самолет является экспериментальной моделью.

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