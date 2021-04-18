Чехия допустила отказ от участия российских компаний в тендере на строительство АЭС

, 18 апреля. Вице-премьер Чехии Карел Гавличек допустил отказ от участия российских компаний в тендере на достройку АЭС «Дукованы».

Глава минпромторга страны отметил, что приписываемая российским спецслужбам «причастность» к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году может негативно сказаться на тендере. По его словам, поступившая информация «очень серьезная».

«Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия», — сообщил он.

Гавличек напомнил, что решение о привлечении иностранных компаний к тендеру правительство Чехии примет на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу МВД. Контрразведка и разведка Чехии уже продолжительное время настаивают на отстранении от конкурса российских компаний.

Накануне Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. Чешские спецслужбы определили их как офицеров российской разведки.