Пожарные вывели из горящего дома в Томске 25 человек

Томск, 18 апреля. Огнеборцы спасли при пожаре мужчину и вывели больше 20 человек. Инцидент произошел на улице Льва Толстого.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 18 апреля в 00:37. На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Пожарные спасли 51-летнего хозяина квартиры, который получил ожоги грудной клетки, рук и лица. Его госпитализировали в больницу.

Также из подъезда звенья газодымозащитной службы эвакуировали 25 человек. Некоторых из них выводили с помощью спасательных устройств. Пожарные ликвидировали огонь к 01:04.

Дорожный полк полиции спас из огня четверых маленьких детей в селе Верх-Туле Новосибирской области. Герои оказались рядом случайно и прибыли к горящему дому раньше спасателей, сообщал ФАН.