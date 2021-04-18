Адвокат напомнил о важности объяснительной в трудовых отношениях

Москва, 18 апреля. Распространение информации об отмене объяснительных начальству в России набирает все большие обороты.

Про письменные объяснительные, как форму взаимодействия, знают давно. Согласно статье 193 Трудового кодекса РФ (части 1), до дисциплинарного наказания работодатель должен потребовать у сотрудника письменное объяснение. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын «Российской газете».

«Если ее не предоставить начальнику в течение 2 рабочих дней, то будет составлен соответствующий акт, после чего начальник применит дисциплинарное взыскание», — отметил адвокат.

В объяснительной должна содержаться информация о причине нарушения трудовой дисциплины, сведения о получателе, отправителе, дате нарушения, аргументах отсутствия вины, подпись с расшифровкой. Структура объяснительной обычно напоминает заявление.

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