МИД Китая призвал к здоровой конкуренции с США

Пекин, 18 апреля. Пекину не удастся избежать конкуренции с Вашингтоном, однако она должна быть здоровой, считает заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

США недооценивают значение сотрудничества с Китаем. Белый дом сильно демонстрирует факторы конкуренции и конфронтации в китайско-американских отношениях. Об этом Юйчэн заявил агентству Associated Press.

«Такой подход слишком негативный и лишен пассионарности. Конкуренция между Китаем и США неизбежна, но считаем, что конкуренция должна быть здоровой, когда один преследует другого, а не недобросовестной, в которой вы выживаете, а второй умирает», — сказал Лэ Юйчэн.

Пекину также не нравится, что Вашингтон позиционирует Китай как своего «самого серьезного конкурента» и рассматривает отношения со стороны конкуренции, конфронтации и сотрудничества. По словам китайского политика, КНР и Соединенные Штаты являются крупными экономиками мира, поэтому должны регулировать отношения.

Ранее Пекин возмутился заявлением Вашингтона и Токио по Гонконгу, Тайваню и СУАР. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте китайского посольства в Соединенных Штатах. Дипмиссия отметила, что эти вопросы относятся к внутренним делам Китая.