Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 07:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:45
Шоу-бизнес
Дочери Легкоступовой приходится отстаивать честь матери на ток-шоу
07:44
Политика
Львовской журналист обвинил украинцев в нежелании воевать
07:42
Происшествия
Семь домов остались без света после ночного пожара в Новосибирске
07:42
Происшествия
Один человек погиб в автомобиле при сходе лавины в Якутии
07:34
Происшествия
Самолет из Москвы в Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске
07:31
Политика
Чехия допустила отказ от участия российских компаний в тендере на строительство АЭС
07:30
Происшествия
Пожарные вывели из горящего дома в Томске 25 человек
07:30
Общество
К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
07:19
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в воскресенье
07:18
Общество
Адвокат напомнил о важности объяснительной в трудовых отношениях
07:10
Политика
МИД Китая призвал к здоровой конкуренции с США
07:08
Общество
Новая Зеландия намерена стать свободной от курения табака к 2025 году
07:05
Экономика
Несовершеннолетние россияне смогут не платить за долги умерших родителей
06:59
Армия
WSJ: Пентагон выступал против вывода войск США из Афганистана
06:51
Экономика
Эксперт рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»
06:45
Спорт
Дебют Харитонова в кулачных боях закончился нокаутом соперника
06:45
Происшествия
Амурская полиция просит помочь в опознании тела умершего мужчины
06:38
Общество
Горностай устроил переполох в доме госинспекторов заказника на Камчатке
06:31
Общество
Жители Подмосковья продолжают участвовать в опросе по ремонту дорог в 2022 году
06:21
Спорт
Патрик Марло повторил достижение Горди Хоу по числу игр в истории НХЛ
Все новости
Новая Зеландия намерена стать свободной от курения табака к 2025 году
freepik.com  /  Designed by Freepik
Общество

Новая Зеландия намерена стать свободной от курения табака к 2025 году

Власти Новой Зеландии планируют отказаться от продажи табачных изделий к 2025 году в рамках борьбы с курением. План борьбы с этой привычкой обнародовало правительство страны.

Веллингтон, 18 апреля. Власти Новой Зеландии планируют отказаться от продажи табачных изделий к 2025 году в рамках борьбы с курением. План борьбы с этой привычкой обнародовало правительство страны.

Планируется постепенно начать вводить меры по снижению никотина в табаке, установлению минимальной фиксированной цены на табак и ограничению мест продажи табачной продукции. Среди инициатив правительства рассматривается предложение о запрете продажи табака лицам, родившимся после 2004 года. Организации здравоохранения Новой Зеландии поддержали план правительства. Об этом информирует издание The Guardian.

Исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд заявила, что табак является самым вредным потребительским продуктом в истории человечества, поэтому стране важно полностью отказаться от него. Некоторые эксперты выступили против таких мер, заявив о негативных последствиях для ряда магазинов, которых ожидает банкротство и вмешательстве в частную жизнь людей.

freepik.com  / Designed by Freepik

Ранее о влиянии курения на кожу лица рассказал дерматолог Станислав Арканников. По его словам, из-за курения возникают мелкие морщины и складки вокруг рта. Также кожа курильщика начинает тускнеть и теряет упругость, отметил специалист.

МВД России задержали мужчину, пытавшегося продать 40 тонн контрабандной табачной продукции. Отмечается, что житель Ростова-на Дону хранил на складах 120 тонн контрабандных табачных изделий рыночной стоимостью 2,4 млн долларов. Об этом сообщает RT.

новая зеландия курение табак
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / Новая Зеландия намерена стать свободной от курения табака к 2025 году
Рейтинг@Mail.ru