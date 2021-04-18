Новая Зеландия намерена стать свободной от курения табака к 2025 году

Веллингтон, 18 апреля. Власти Новой Зеландии планируют отказаться от продажи табачных изделий к 2025 году в рамках борьбы с курением. План борьбы с этой привычкой обнародовало правительство страны.

Планируется постепенно начать вводить меры по снижению никотина в табаке, установлению минимальной фиксированной цены на табак и ограничению мест продажи табачной продукции. Среди инициатив правительства рассматривается предложение о запрете продажи табака лицам, родившимся после 2004 года. Организации здравоохранения Новой Зеландии поддержали план правительства. Об этом информирует издание The Guardian.

Исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд заявила, что табак является самым вредным потребительским продуктом в истории человечества, поэтому стране важно полностью отказаться от него. Некоторые эксперты выступили против таких мер, заявив о негативных последствиях для ряда магазинов, которых ожидает банкротство и вмешательстве в частную жизнь людей.

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Ранее о влиянии курения на кожу лица рассказал дерматолог Станислав Арканников. По его словам, из-за курения возникают мелкие морщины и складки вокруг рта. Также кожа курильщика начинает тускнеть и теряет упругость, отметил специалист.

МВД России задержали мужчину, пытавшегося продать 40 тонн контрабандной табачной продукции. Отмечается, что житель Ростова-на Дону хранил на складах 120 тонн контрабандных табачных изделий рыночной стоимостью 2,4 млн долларов. Об этом сообщает RT.