Несовершеннолетние россияне смогут не платить за долги умерших родителей

Москва, 18 апреля. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил не взыскивать с несовершеннолетних граждан долги умерших родителей.

НСЗПП готовит соответствующий законопроект на фоне частых случаев взысканий долгов за ЖКХ, кредиты и прочее с несовершеннолетних лиц за их умерших родителей. Об этом заявил председатель союза Павел Шапкин RT.

В своем обращении председателю правительства Михаилу Мишустину Шапкин напомнил про случай в Новосибирской области. Тогда суд пытался взыскать с шестилетней девочки долги по ЖКХ умершей матери, так как в ее адрес подала иск энергетическая компания. Из-за отсутствия норм, ограничивающих использование гражданских прав в целях привлечения детей к материальной ответственности по долговым, имущественным и налоговым обязательствам, НСЗПП подготовил законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением иммунитета несовершеннолетних граждан Российской Федерации по долговым и имущественным обязательствам».

«Прошу поручить Министерству социального развития, Минфину и Минюсту рассмотреть данный законопроект», — сказано в обращении.

Ранее стало известно, что доход в размере прожиточного минимума защитят от взыскания за долги. Должники смогут сохранить его в размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в ближайшее время.