Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 07:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:45
Шоу-бизнес
Дочери Легкоступовой приходится отстаивать честь матери на ток-шоу
07:44
Политика
Львовской журналист обвинил украинцев в нежелании воевать
07:42
Происшествия
Семь домов остались без света после ночного пожара в Новосибирске
07:42
Происшествия
Один человек погиб в автомобиле при сходе лавины в Якутии
07:34
Происшествия
Самолет из Москвы в Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске
07:31
Политика
Чехия допустила отказ от участия российских компаний в тендере на строительство АЭС
07:30
Происшествия
Пожарные вывели из горящего дома в Томске 25 человек
07:30
Общество
К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
07:19
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в воскресенье
07:18
Общество
Адвокат напомнил о важности объяснительной в трудовых отношениях
07:10
Политика
МИД Китая призвал к здоровой конкуренции с США
07:08
Общество
Новая Зеландия намерена стать свободной от курения табака к 2025 году
07:05
Экономика
Несовершеннолетние россияне смогут не платить за долги умерших родителей
06:59
Армия
WSJ: Пентагон выступал против вывода войск США из Афганистана
06:51
Экономика
Эксперт рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»
06:45
Спорт
Дебют Харитонова в кулачных боях закончился нокаутом соперника
06:45
Происшествия
Амурская полиция просит помочь в опознании тела умершего мужчины
06:38
Общество
Горностай устроил переполох в доме госинспекторов заказника на Камчатке
06:31
Общество
Жители Подмосковья продолжают участвовать в опросе по ремонту дорог в 2022 году
06:21
Спорт
Патрик Марло повторил достижение Горди Хоу по числу игр в истории НХЛ
Все новости
WSJ: Пентагон выступал против вывода войск США из Афганистана
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain
Армия

WSJ: Пентагон выступал против вывода войск США из Афганистана

Глава Пентагона Ллойд Остин выступал против вывода американских войск с территории Афганистана.

Вашингтон, 18 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин выступал против вывода американских войск с территории Афганистана.

Сообщение об этом публикует газета The Wall Street Journal. Глава Белого дома Джо Байден недавно заявил о планах завершить вывод американских войск к 11 сентября 2021 года. Согласно информации источников, Остин докладывал президенту, что ряд военачальников обеспокоены подобным решением.

Министр обороны, как пишет газета, предупреждал Байдена, что после ухода войск и без того хлипкая поддержка стабильности в стране может прекратиться. Сам американский лидер уверен, что вывод ВС США из азиатского государства поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует и дальше оказывать Украине военную помощь посредством поставок некоторых видов вооружений. Соответствующее заявление сделал министр обороны Ллойд Остин.

сша афганистан пентагон байден остин
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Армия / WSJ: Пентагон выступал против вывода войск США из Афганистана
Рейтинг@Mail.ru