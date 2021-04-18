WSJ: Пентагон выступал против вывода войск США из Афганистана

Вашингтон, 18 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин выступал против вывода американских войск с территории Афганистана.

Сообщение об этом публикует газета The Wall Street Journal. Глава Белого дома Джо Байден недавно заявил о планах завершить вывод американских войск к 11 сентября 2021 года. Согласно информации источников, Остин докладывал президенту, что ряд военачальников обеспокоены подобным решением.

Министр обороны, как пишет газета, предупреждал Байдена, что после ухода войск и без того хлипкая поддержка стабильности в стране может прекратиться. Сам американский лидер уверен, что вывод ВС США из азиатского государства поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует и дальше оказывать Украине военную помощь посредством поставок некоторых видов вооружений. Соответствующее заявление сделал министр обороны Ллойд Остин.