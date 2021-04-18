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Эксперт рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Константин Терехов
Экономика

Эксперт рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 07:02
«Второе дыхание» придет к рублю лишь после периода адаптации к угрозам санкциями, заявил эксперт по инвестициям Михаил Зельцер.

Москва, 18 апреля. «Второе дыхание» придет к рублю лишь после периода адаптации к угрозам санкциями, заявил эксперт по инвестициям Михаил Зельцер.

Специалист в беседе с агентством «Прайм» отметил, что фундаментально обусловленный курс рубля к доллару с учетом экономической ситуации на товарных рынках — 70 рублей за доллар. При этом на рубль влияет как геополитика, так и общемировые валютные тренды.

Политическая составляющая определяет основное направление движения на фоне относительно неплохой общеэкономической ситуации, уточнил эксперт. В частности, цены на нефть марки Brent сейчас выше 66 долларов за баррель, котировки газа бьют многолетние рекорды, отмечаются ралли в металлах. Также в стране восстанавливается деловая и потребительская активность.

Строить прогнозы на фоне неопределенной ситуации как в экономике, так и с угрозами санкций, затруднительно. Если внешний фон сохранится, то рубль укрепится уже осенью, считает Зельцер.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев накануне в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что российский рубль резко подорожал на торгах Московской биржи. Это связано с тем, что президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести очную встречу и переговоры.

доллар рубль укрепление геополитика
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