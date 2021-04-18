Дебют Харитонова в кулачных боях закончился нокаутом соперника

Майами, 18 апреля. Российский боец ММА Сергей Харитонов дебютировал в кулачных боях на турнире блогера Амирана Сардарова в Майами, штат Флорида США.

Харитонов одержал победу благодаря техническому нокауту 39-летнего американца Майка Кука, который имеет статистику в ММА 13-13. Российский боец заставлял судей задуматься об остановке боя четыре раза, ведь именно столько Кук отправлялся в нокдаун.

Харитонов за свои 40 лет имеет 32 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах. Столкновение с американцем стало для россиянина первым после происшествия в ноябре 2020 года, когда на него совершил нападение бывшей спортсмен UFC Адам Яндиев.

Ранее сообщалось о последнем бое Федора Емельяненко. Российский спортсмен перед завершением карьеры проведет еще два боя.