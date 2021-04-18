Амурская полиция просит помочь в опознании тела умершего мужчины

Благовещенск, 18 апреля. Благовещенские полицейские устанавливают личность мужчины, обнаруженного в подвале дома на улице Воронкова.

Управление уголовного розыска главка МВД по Амурской области информирует, что 30 марта в подвале дома № 10 по улице Воронкова в Благовещенске найдено тело мужчины 50-60 лет. У погибшего среднее телосложение и рост около 160-170 сантиметров. Волосы коротко стриженные, темно-русые, с проседью. При жизни мог носить бороду.

Полицейские в качестве особых примет называют две татуировки. Одна из них — надпись =BLRCK DERICH=, другая — в виде собаки.

Уточняется, что погибший был одет в серо-зеленую кофту-спецовку с капюшоном, свитер с орнаментом коричнево-бело-оранжевого цвета, тельняшку, темно-синие брюки и серые ботинки. Полицейские просят граждан помочь в опознании тела.

Накануне стало известно, что пограничники задержали шедшую по льду женщину в Благовещенске. Позже выяснилось, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.