Горностай устроил переполох в доме госинспекторов заказника на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 18 апреля. Горностай поел борща в доме госинспекторов заказника на Камчатке, сначала он обследовал дрова в поленнице, зачем проник внутрь жилища.

Неожиданного гостя засняли фотоловушки. Поначалу он вел себя осмотрительно, но после обнаружения миски борща потерял осторожность и съел его, сообщает «Аргументы и Факты».

Горностаи, как и все куньи, воришки, поэтому продукты на кордоне от них прячут. Несмотря на свои маленькие размеры, они являются хищниками, которые могут одолеть добычу больше себя по размеру.

Недавно медики объяснили, в чем опасность кошек для беременных женщин. По их словам, кошки могут быть носителями опасных для ребенка инфекций.