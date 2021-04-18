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Патрик Марло повторил достижение Горди Хоу по числу игр в истории НХЛ
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Патрик Марло повторил достижение Горди Хоу по числу игр в истории НХЛ
nhl.com  /  NHL
Спорт

Патрик Марло повторил достижение Горди Хоу по числу игр в истории НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло находится в одном матче от нового рекорда по количеству матчей за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Оттава, 18 апреля. Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло находится в одном матче от нового рекорда по количеству матчей за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Марло повторил достижение Горди Хоу по числу игр в истории НХЛ. Игра «Сан-Хосе» против «Миннесоты» стала 1767-ой в лиге для нападающего, которому в сентябре исполнится 42 года.

Форвард был задрафтован «Сан-Хосе» под вторым номером в 1997 году. Марло за время своей игры в НХЛ заработал 1196 очка, из которых 566 за голы и 630 за голевые передачи. В сезоне-2015/16 игрок со своей командой добрался до финала Кубка Стенли.

Главными достижениями нападающего в сборной являются два чемпионства на Олимпийских играх и одно на Чемпионате мира. Первое золото олимпийских игр было завоевано в 2010, второе в 2014 году. Кубок Чемпионата мира Марло поднял над собой в 2003 году.

Ранее сообщалось о рассказе Павла Буре. Хоккеист поведал о времени, которое понадобилось президенту России Владимиру Путину на освоение хоккея.

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