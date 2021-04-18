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Полиция задержала американку за угрозы убить Камалу Харрис
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0
Политика

Полиция задержала американку за угрозы убить Камалу Харрис

Медсестра из американской Флориды была задержана за угрозы убийства вице-президента США Камалы Харрис.

Таллахасси, 18 апреля. Медсестра из американской Флориды была задержана за угрозы убийства вице-президента США Камалы Харрис.

Согласно данным правоохранителей, 39-летняя Нивиан Пети Фелпс собиралась «сознательно и умышленно убить и нанести телесные повреждения вице-президенту США». Женщина в письмах жаловалась супругу, сидящему в тюрьме, на итоги выборов прошлого года. Также она обращалась за получением разрешения на ношение оружия.

Фелпс, как сообщается в судебных документах, записала пять видеороликов, где угрожала убить Харрис. Там же она называла определенный день. Отмечается, что ее угрозы подпитывала вера в то, что вице-президент «на самом деле не чернокожая». Администрация больницы, где работала подозреваемая, пообещала ее уволить.

Адвокат женщины заявил, что Фелпс «не представляет реальную угрозу для вице-президента». Она всего лишь негодовала в общении с супругом. Если же женщину все таки признают виновной, ей грозит до пяти лет заключения.

Недавно стало известно, что Харрис поедет в Мексику и Гватемалу. Там она будет пытаться остановить мигрантов на пути в США. Только в марте на границе с Соединенными Штатами Америки было задержано более 170 тысяч нелегалов из Центральной Америки.

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