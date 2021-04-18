Амурские пожарные потушили семь палов за сутки

Амурская область, 18 апреля. За день было обнаружено семь возгораний сухой растительности в Приамурье.

Возгорания произошли в Свободном, Шимановске, Ивановском, Зейском и Магдагачинском районах.

Горения сухой травы распространилось на площади, которая достигала более 12 гектаров. В ликвидации палов приняли участие 40 человек и девять единиц техники. Все возгорания были потушены.

Некоторое время назад было проведено 219 рейдов, которые были нацелены на проверку пожарной безопасности. После работы было составлено 13 административных протоколов из-за нарушений.

Амурчанам пришлось заплатить с начала пожароопасного периода около 500 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о пожаре в Симферополе. Происшествие произошло в частном секторе.