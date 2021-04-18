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Новый мэр Якутска позвонил горожанину-хейтеру
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир
Общество

Новый мэр Якутска позвонил горожанину-хейтеру

Мэр Якутска Евгений Григорьев позвонил горожанину, в грубой форме предложившему ему уйти с поста.

Якутск, 18 апреля. Мэр Якутска Евгений Григорьев позвонил горожанину, в грубой форме предложившему ему уйти с поста.

Местный житель Алексей выразил недовольство уборкой снега в Якутске. Он в отнюдь не лестной форме раскритиковал нового градоначальника, посоветовав ему покинуть пост.

Через некоторое время Григорьев сам позвонил ему по видеочату в Instagram и предложил прийти к нему в администрацию. Однако Алексей поздно увидел информацию о звонке и не успел ответить.

Горожанин выразил недоумение звонком и опубликовал скриншоты переписки. Он задался вопросом, не проще ли мэру самому пройтись по городу.

«Каждый горожанин вправе вам предъявлять за вашу работу. Такая вот у вас должность. Политику в сторону — все для удобства горожан», — написал Алексей.

Местное издание SakhaDay полагает, что новый мэр Якутска не готов мириться с «критикой и хейтом». Подчеркивается, что предшественница Сардана Авксентьева также болезненно реагировала на выпады.

29 марта стало известно, что новым мэром Якутска был выбран единоросс Евгений Григорьев. Ему удалось выиграть досрочные выборы.

якутск евгений григорьев горожанин
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