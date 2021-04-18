Новый мэр Якутска позвонил горожанину-хейтеру

Якутск, 18 апреля. Мэр Якутска Евгений Григорьев позвонил горожанину, в грубой форме предложившему ему уйти с поста.

Местный житель Алексей выразил недовольство уборкой снега в Якутске. Он в отнюдь не лестной форме раскритиковал нового градоначальника, посоветовав ему покинуть пост.

Через некоторое время Григорьев сам позвонил ему по видеочату в Instagram и предложил прийти к нему в администрацию. Однако Алексей поздно увидел информацию о звонке и не успел ответить.

Горожанин выразил недоумение звонком и опубликовал скриншоты переписки. Он задался вопросом, не проще ли мэру самому пройтись по городу.

«Каждый горожанин вправе вам предъявлять за вашу работу. Такая вот у вас должность. Политику в сторону — все для удобства горожан», — написал Алексей.

Местное издание SakhaDay полагает, что новый мэр Якутска не готов мириться с «критикой и хейтом». Подчеркивается, что предшественница Сардана Авксентьева также болезненно реагировала на выпады.

29 марта стало известно, что новым мэром Якутска был выбран единоросс Евгений Григорьев. Ему удалось выиграть досрочные выборы.