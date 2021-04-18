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Анна Заворотнюк не поняла, почему поклонники ждут разбирательств с Миро и Солнцевым
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk
Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк не поняла, почему поклонники ждут разбирательств с Миро и Солнцевым

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна нередко выходит на связь со своими поклонниками и общается с ними в формате «вопрос - ответ».

Москва, 18 апреля. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна нередко выходит на связь со своими поклонниками и общается с ними в формате «вопрос - ответ».

Любые вопросы подписчики могут задать Анне Заворотнюк в Instagram Stories. Многие спрашивают у нее про состояние матери, однако девушка старается не отвечать на такие вопросы.

Недавно у Анны спросили, почему она не обращается в суд с заявлением на знаменитостей, которые допускают комментарии, касаемо болезни ее мамы, и распускают слухи о родных актрисы. Задавая вопрос, подписчики имели в виду скандально известную блогершу Лену Миро и шоумена, экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева.

«Кто такая Лена Миро, я вообще не знаю. Солнцев — это из «Дома-2»? Почему надо на них в суд подавать?», — спросила Анна.

Судя по ее ответу вопросом на вопрос, можно предположить, что девушка не читает СМИ и не общается с журналистами, поэтому не знает, что незадолго до этого Миро в своем ЖЖ допустила резкое высказывание в адрес Анастасии Заворотнюк. Блогерша заявила, что звезда «Моей прекрасной няни» спекулирует на своей болезни и обманывает поклонников, чтобы не возвращать крупные долги по кредитам.

instagram.com  / @rustamsolncev_

Не остался в стороне и Солнцев. Недавно он предположил, как актриса может выглядеть после множественных процедур химиотерапии. Высказывания экс-участника телестройки показались поклонникам дочери Заворотнюк слишком жестокими.

Ранее Анну Заворотнюк перепутали с тяжелобольной матерью на новом фото. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» опубликовала новые фотографии в Instagram и поразила своих подписчиков невероятным сходством с матерью.

солнцев миро заворотнюк
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