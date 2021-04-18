Стало известно о смерти экс-президента компании Adobe Чарльза Гешке

Кливленд, 18 апреля. Сооснователь и бывший президент компании Adobe Чарльз Гешке умер на 82-ом году жизни.

Причина смерти Гешке пока не известна. Информацию о кончине экс-президента Adobe подтвердила его жена Нэнси Гешке.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», — заявил гендиректор Adobe Шантану Нарайен.

Чарльз Гешке занимал пост гендиректора компании с 1986 по 1884 годы. В 1989 и 1990 он был президентом Adobe. Сама компания была основана в 1982 году вместе с коллегой по исследовательскому центру Xerox Джоном Уорноком.

Ранее стало известно, что скончался британский хореограф Лиам Скарлетт в возрасте 35 лет. Его семья пока что не разглашает причины смерти.