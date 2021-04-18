Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 06:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:15
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк не поняла, почему поклонники ждут разбирательств с Миро и Солнцевым
06:03
Общество
Стало известно о смерти экс-президента компании Adobe Чарльза Гешке
06:00
Общество
В мире проходит Всемирный день радиолюбителя
05:52
Общество
Огромный воздушный шар запутался в кронах деревьев в Приморье
05:52
Общество
Трихолог рассказал о самой вредной для здоровья волос прическе
05:51
Общество
Веселый песец попал в объектив ямальских ученых
05:40
Общество
В Оттаве в честь принца Филиппа прозвучал артиллерийский салют
05:39
Общество
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире перевалило за 139,5 млн
05:34
Общество
Названы семь самых необычных и редких машин российских чиновников
05:30
Политика
Пушков посоветовал Госдепу США сделать паузу в санкциях против РФ
05:30
Технологии
Чиповая гонка Байдена с Китаем приведет к глобальной неопределенности
05:29
Общество
Главный педиатр Москвы назвал список самых опасных деталей игрушек
05:21
Общество
Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19
05:10
Происшествия
Два грузовых вагона с лесом сошли с рельс на Урале
05:09
Политика
Посол Украины назвал вхождение Киева в состав НАТО ответственностью Германии
05:09
Общество
Ученые назвали самый полезный для здоровья способ приготовления яиц
05:00
Политика
Клинцевич заявил, что попытки отнять Курилы у России могут кончиться мировой войной
04:51
Общество
Принцы Гарри и Уильям помирились во время похорон герцога Эдинбургского
04:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
04:42
Политика
Резонность антироссийских санкций из-за SolarWinds поставили под сомнение в США
Все новости
Трихолог рассказал о самой вредной для здоровья волос прическе
pxhere.com
Общество

Трихолог рассказал о самой вредной для здоровья волос прическе

Начес, который активно носили в 1960-е наши бабушки и мамы, нарушает кутикулу волоса.

Москва, 18 апреля. Начес, который активно носили в 1960-е наши бабушки и мамы, нарушает кутикулу волоса.

Сама по себе прическа никакого влияния не оказывает на здоровье волос, за исключением начеса. Он портит кутикулу, то есть защитный слой вокруг волоска, который облегает его, подобно чешуе, рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в беседе с радио Sputnik.

Также для сохранения кутикулы стоит подбирать аксессуары, заколки и расчески с гладкой поверхностью. Специалист добавил, что для качества волос не имеет значение вид стрижки и длина волос. Есть известный миф, согласно которому волосы выпадают от собственной тяжести, если достигают значительной длины, однако он на самом деле не имеет под собой оснований, заключил Абрамов.

Выпадение волос может быть признаком нехватки в организме каких-то витаминов, об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова, согласно данным RT. Есть свои проблемы и у тех, кто работает с волосами. Например, недавно британский стилист рассказал, что есть одна ошибка, которую не простят ни одному клиенту.

волосы прическа трихолог
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / Трихолог рассказал о самой вредной для здоровья волос прическе
Рейтинг@Mail.ru