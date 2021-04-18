Трихолог рассказал о самой вредной для здоровья волос прическе

Москва, 18 апреля. Начес, который активно носили в 1960-е наши бабушки и мамы, нарушает кутикулу волоса.

Сама по себе прическа никакого влияния не оказывает на здоровье волос, за исключением начеса. Он портит кутикулу, то есть защитный слой вокруг волоска, который облегает его, подобно чешуе, рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в беседе с радио Sputnik.

Также для сохранения кутикулы стоит подбирать аксессуары, заколки и расчески с гладкой поверхностью. Специалист добавил, что для качества волос не имеет значение вид стрижки и длина волос. Есть известный миф, согласно которому волосы выпадают от собственной тяжести, если достигают значительной длины, однако он на самом деле не имеет под собой оснований, заключил Абрамов.

Выпадение волос может быть признаком нехватки в организме каких-то витаминов, об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова, согласно данным RT. Есть свои проблемы и у тех, кто работает с волосами. Например, недавно британский стилист рассказал, что есть одна ошибка, которую не простят ни одному клиенту.