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Веселый песец попал в объектив ямальских ученых
pixabay.com  /  12019
Общество

Веселый песец попал в объектив ямальских ученых

Ученые сфотографировали на Ямале белоснежного песца со спутниковым ошейником.

Салехард, 18 апреля. Ученые сфотографировали на Ямале белоснежного песца со спутниковым ошейником.

Зверек забавно резвился в снегу. Видеозапись опубликовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов у себя во «ВКонтакте». Он рассказал, что кадры были сделаны специалистами Арктического научно-исследовательского стационара во время экспедиции на Сабетту.

«Весельчаку дали имя Талей и надели ошейник, который позволит отследить пути его путешествий. Наблюдаем за песцами в рамках проекта «Арктический лис» — как за важной частью ямальской экосистемы», — подписал Артюхов.

Недавно в Амурской области спасли заблудившуюся косулю. Животное потерялось на одном из дачных участков. Возможно, ее загнали собаки.

янао песец животное
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