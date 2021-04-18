Веселый песец попал в объектив ямальских ученых

Салехард, 18 апреля. Ученые сфотографировали на Ямале белоснежного песца со спутниковым ошейником.

Зверек забавно резвился в снегу. Видеозапись опубликовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов у себя во «ВКонтакте». Он рассказал, что кадры были сделаны специалистами Арктического научно-исследовательского стационара во время экспедиции на Сабетту.

«Весельчаку дали имя Талей и надели ошейник, который позволит отследить пути его путешествий. Наблюдаем за песцами в рамках проекта «Арктический лис» — как за важной частью ямальской экосистемы», — подписал Артюхов.

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