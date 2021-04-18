В Оттаве в честь принца Филиппа прозвучал артиллерийский салют

Оттава, 18 апреля. В субботу 17 апреля в Оттаве прогремел артиллерийский салют. Таким образом Канада решила почтить память умершего герцога Эдинбургского.

В честь покойного принципа Филиппа прозвучал 41 холостой артиллерийский залп. Мероприятие прошло рядом с резиденцией генерал-губернатора Канады, который официально представляет королеву Великобритании Елизавету II. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Канады.

Дом находится в районе Новый Эдинбург. Первый залп прогремел в 20:30 по московскому времени, когда в столичной церкви завершилась церемония, посвященная покойному герцогу Эдинбургскому. Общая продолжительность артиллерийского салюта составила 45 минут.

Global Look Press / Stephen Lock/Keystone Press Agency

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны супруга британской королевы прошли на территории Виндзорского замка, который находится в пригороде Лондона.

Ранее стало известно, что королевская королевская семья поделилась памятным видео в день похорон принца Филиппа.