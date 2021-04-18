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Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире перевалило за 139,5 млн
pixabay.com
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Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире перевалило за 139,5 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась об общем числе подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире.

Женева, 18 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась об общем числе подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире.

Согласно данным ВОЗ, общее число заражений за все время пандемии превысило 139,5 млн. За последние сутки выявили не менее 805 тыс. больных. Количество смертей после заражений неумолимо движется к отметке в три миллиона.

Лидером по числу подтвержденных случаев заражения стали США. Там обнаружили 31 176 938 человек с коронавирусом. Далее идет Индия с показателем в 14 526 609 человек. Замыкает тройку лидеров Бразилия, где выявили 13 746 681 случай. Россия занимает пятую строчку. За пандемию в РФ коронавирусом заразились 4 693 469 человек.

Двукратный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире наблюдается в последние два месяца, рассказали во Всемирной организации здравоохранения. Мир близок к самому высокому уровню распространения новой коронавирусной инфекции, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

воз пандемия коронавирус
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