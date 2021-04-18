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Названы семь самых необычных и редких машин российских чиновников
pr scr tesla.com
Общество

Названы семь самых необычных и редких машин российских чиновников

Российские чиновники рассказали о доходах и имуществе за прошедший 2020 год.

Москва, 18 апреля. Российские чиновники рассказали о доходах и имуществе за прошедший 2020 год.

Оказывается, что российские дипломаты выбирают не только внедорожники из Японии, различные седаны представительского класса, но и редкие необычные машины. Так в список необычных машин российских министров вошли ГАЗ-М-20 «Победа», Dodge Challenger, Mercedes-Benz X-Class, Tesla Model X, ГАЗ-69, Dodge RAM 1500 и Bentley Continental GT, сообщает РБК.

ГАЗ-М-20 «Победа» принадлежит вице-премьеру Юрию Борисову. А у министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова оказался маслкар Dodge Challenger. Необычный и редкий пикап из Германии Benz X-Class есть в гараже у вице-премьера Виктории Абрамченко. А вот электрический кроссовер Tesla Model X принадлежит министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Министр финансов Антон Силуанов задекларировал легенду советского автопрома ГАЗ-69. Мощным американским пикапом Dodge RAM 1500 может похвастаться министр энергетики Николай Шульгинов. Министр транспорта Виталий Савельев имеет спорткар Bentley Continental GT.

Ранее стало известно, что британский производитель готовит к выпуску трехколесный автомобиль. Автокомпания Morgan Motor в 2020 году анонсировала создание обновленной версии трехколесного 3 Wheeler. Модель Morgan 3 Wheeler, выпущенная десять лет назад, является данью памяти трехколесным пионерам производителя столетней давности.

имущество автомобили чиновники
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