Пушков посоветовал Госдепу США сделать паузу в санкциях против РФ

, 18 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции РФ.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что Госдепу лучше не отвечать. По его словам, представителям ведомства следует почитать заявление президента США Джозефа Байдена о стремлении Вашингтона к деэскалации.

Сенатор полагает, что если этого не случится, то запланированная Байденом встреча с российским коллегой Владимиром Путиным точно не состоится. Американская сторона уже ввела санкции, напомнил он.

«Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс», — заключил Пушков.

Накануне представитель Госдепа выразил сожаление в связи с решением Москвы ввести ответные ограничительные меры. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили о праве ответа на них. Российские контрсанкции ведут к эскалации, отметили в Вашингтоне.