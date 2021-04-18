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Чиповая гонка Байдена с Китаем приведет к глобальной неопределенности
pixabay.com
Технологии

Чиповая гонка Байдена с Китаем приведет к глобальной неопределенности

США планируют профинансировать полупроводниковую промышленность на сумму 50 млрд долл. Это поможет расширить производство, но усложнит цепочки поставок чипов и комплектующих.

Вашингтон, 18 апреля. США планируют профинансировать полупроводниковую промышленность на сумму 50 млрд долл. Это поможет расширить производство, но усложнит цепочки поставок чипов и комплектующих.

Президент США Джо Байден, возможно, не осознавал, но когда он назвал компьютерный чип «гвоздем подковы 21-го века», то фактически повторил фразы Китая относительно «новой инфраструктуры». Об этом сообщает Nikkei Asia.

Заявление Байдена стало еще одним признаком того, что и Вашингтон, и Пекин, похоже, признают, что в сегодняшнюю информационную эпоху переосмысление слова «инфраструктура» имеет решающее значение.

Ничто не подчеркивает это лучше, чем решение Байдена вложить 50 млрд долларов в производство полупроводников в США, в дополнение к 22 млрд долларов, уже выделенным на ту же отрасль в законе об отдельных чипах для Соединенных Штатов, предложенном Конгрессом. План главы Белого дома предусматривает налоговые льготы, субсидии и финансирование НИОКР для полупроводниковой промышленности с целью укрепления внутреннего потенциала.

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Поскольку США, Китай и Европа стремятся наращивать производство чипов, Вашингтон может исправить выявленные уязвимости в одном из самых важных звеньев современного мира. Однако Белый дом понесет расходы, еще больше усложнив и без того напряженную глобальную промышленную цепочку поставок.

Такое глобальное разнообразие снизит риски поставок, возникшие в результате концентрации производства полупроводников в Азии, о чем свидетельствуют сбои, вызванные нынешним глобальным дефицитом микросхем и ростом цен. Однако диверсификация будет стоить дорого, добавляя неопределенность в дополнение к уязвимости. Этот фактор может привести к более изменчивым рыночным циклам.

Поскольку три крупнейших экономических региона мира соперничают за увеличение доли рынка и соревнуются друг с другом в строительстве новых заводов по производству чипов, мы можем в конечном итоге получить избыточное предложение мощностей по их производству.

pixabay.com  / 

Ранее стало известно, что американские ученые научили искусственный интеллект определять имя по фото.

сша китай байден армия
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